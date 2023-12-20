48-летний писатель Александр Цыпкин высказался о разводе с Оксаной Лаврентьевой. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

19 декабря бизнесвумен сообщила о расставании с Цыпкиным. Оксана отметила, что измены не являются причиной их разрыва. По словам знаменитости, если в начале брака они были единогласны с Александром, то теперь им стало трудно договориться. Несмотря на это, экс-возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения.

Александр подтвердил слова Оксаны. Писатель уточнил, что они уже давно идут «разными путями». По мнению литератора, Лаврентьева — «лучший человек на свете». Несмотря на развод, он продолжает любить свою музу.

«Она светлый, добрый и сильный человек. Оксана идет своим неповторимым путем. Я всегда за нее. Всем сердцем», — высказался Александр.

Также писатель попросил не беспокоить его в это трудное время.

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