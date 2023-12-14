Мария Погребняк намекнула, что жалеет о разводе с мужем Павлом Погребняком, об этом сообщает Woman.ru.

Брак бизнес-леди и футболиста распался в 2023 году спустя 17 лет совместной жизни. Решение о разводе приняла Мария, а ее супруг решил не препятствовать жене.

В соцсетях девушка неожиданно заговорила о возможных причинах расставания в семьях. Одной из них она назвала гордыню.

«Это эмоция, которая может быть полезной, когда мы стремимся к успеху. Но в семье свою гордость надо оставить за порогом, чтобы открыть двери к взаимопониманию и согласию. Становясь слишком гордыми, мы начинаем смотреть даже на любимых свысока и не признаем свои ошибки, унижаем своим господство» — написала она.

И хотя Погребняк напрямую не связывала свой текст с браком, многие посчитали, что речь идет именно о союзе с Павлом Погребняком.

«В отношениях нужны компромиссы, диалоги, а не гордыня. Ведь главное — быть любимыми, а не правыми! Главное, это помнить, чтобы не стало слишком поздно», — заключила она.

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