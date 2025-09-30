48-летний певец Николай Басков задолжал ФНС более 1,2 млн рублей

У певца Николая Баскова обнаружили долг пред налоговой. ФНС выставила ему счет на сумму 1 миллион 253 тысячи 451 рубль. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, у 48-летнего исполнителя есть ИП. Именно за ним числится большой долг. Комментариев по поводу проблем с налогами Николай пока не давал. Известно, что он занимается ремонтом своего дома. Басков делился, что обустройство ведется очень медленно. Пока единственное, что он рассказал журналистам, что в особняке будет 7 спален, включая детские. Новоселье вокалист планирует отметить до юбилея.

К слову, по словам продюсера Сергея Дворцова, на отсутствие гонораров Баскову не приходится жаловаться. Он рассказывал сайту «Страсти», что одно выступление певца на корпоративе стоит около 6 млн рублей. Причем любят заказывать артиста высокопоставленные люди.

Кроме того, Басков сейчас развивает карьеру не только певца, но и телеведущего. Уже несколько лет он ведет развлекательные шоу на канале «Россия 1». Одно из самых рейтинговых – «Ну-ка, все вместе!», в котором он работает вместе с Сергеем Лазаревым.

Ранее Николай Басков признался, что шесть раз подавал заявку в ЗАГС.