47-летняя ведущая Анфиса Чехова заявила, что готова рожать ради демографии

Российская телеведущая Анфиса Чехова заявила, что в свои 47 лет она готова рожать дополнительных детей. Объясняет она эту позицию желанием помочь Родине.

«Я поняла, что хочу не просто жить для себя, а служить людям и стране. Даже если я рожу, то вряд ли сильно подниму демографию, но буду примером для всех — покажу, что в любом возрасте можно рожать», — приводит ее слова mk.ru.

Отдельно звезда отметила, что не считает возраст старше 30 «поздним» для рождения ребенка.

В беседе с изданием Чехова также рассказала, что ее недавнее вступление в партию «Новые люди» было осознанным и искреннем желанием. Ведущая утверждает, что в своей деятельности хочет руководствоваться идеей помощи женщинам.

Ранее мы писали о том, что 12-летний сын Чеховой получил травму в школе.