12-летний сын телеведущей Анфисы Чеховой получил травму в школе

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в личном блоге о несчастном случае, произошедшем с ее единственным сыном Соломоном в школе. Мальчик вернулся домой с перебинтованным пальцем, поэтому звезда отправилась разбираться в учебное заведение.

47-летняя Анфиса показала снимок, на котором запечатлена травмированная рука 12-летнего Соломона. После просмотра записей с камер выяснилось, что ребенок засунул палец в дверную щель.

«В школе все очень переволновались. Смотрели по камерам, что произошло, школа предоставила. Выяснилось, что это была случайность. Никто специально не делал, никто не виноват в том, что произошло. Пальчик проскользнул в щель двери, когда Соломон ее придерживал рукой», — рассказала Анфиса.

Она поспешила успокоить поклонников и заверила, что рана уже заживает.

Напомним, Анфиса Чехова родила сына от актера Гурама Баблишвили. Пара рассталась в 2017 году, однако мальчик продолжает поддерживать тесные отношения с отцом.

Ранее юрист Екатерина Гордон раскритиковала актера и телеведущего Владимира Тишко, публично заявившего, что Анфиса Чехова была беременна от него и сделала аборт.