47-летняя телеведущая Дана Борисова ответила на критику своей внешности после ботокса

Телеведущая Дана Борисова не смогла проигнорировать критику своей внешности и публично ответила обидчику, заявившему, что ее лицо изменилось в худшую сторону после косметологических процедур. Блогер вышла на связь с социальной сети и дала понять, что ей все равно на постороннее мнение.

Борисова никогда не скрывала, что к 47-ми годам не раз ложилась под нож пластического хирурга и пользовалась различными «уколами красоты». Однако даже честность не всегда способна уберечь ее от недоброжелателей. Недавно Дана получила сообщение от подписчика, в котором он нелестно высказался о ее лице, отметив, что она переборщила с ботоксом. Самой телеведущей показалось это забавным. Она выложила фото злопыхателя в личном блоге и написала: «Большой эстет и ценитель женской красоты».

К слову, Дана Борисова старается быть максимально откровенной со своими поклонниками. Она не утаивает, что перекраивает себя, а также совершает ошибки. Так, она открыто демонстрировала фанатам свое тело до и после липосакции, а также делилась с ними, что за свою жизнь сделала девять абортов.

Не отстает от телеведущей и ее дочь-подросток. Несмотря на то, что девочке только 15 лет, она уже активно начала экспериментировать со внешностью. Первой ее процедурой стало увеличение губ, и это было сделано с разрешения звездной матери.