НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 октября 2024, 11:45
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47-летняя солистка группы «Винтаж» поделилась эффектными кадрами с отдыха

47-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева снялась на отдыхе.
47-летняя солистка группы «Винтаж» поделилась эффектными кадрами с отдыха

© Starface.ru

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева продемонстрировала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

47-летняя солистка группы «Винтаж» поделилась эффектными кадрами с отдыха

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

47-летняя исполнительница опубликовала видео с отдыха, на котором предстала в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с тонкими завязками на бедрах. При этом на опубликованных кадрах артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

«И пусть весь мир подождет», — подписала публикацию Плетнева.

Анна Плетнева прославилась, когда в 1997 году стала солисткой популярной группы «Лицей». Однако спустя 8 лет работы в музыкальном коллективе певица покинула проект. В 2006-м была основан коллектив «Винтаж». В него входили Плетнева и музыкант Алексей Романоф.

Музыканты выпустили свой первый трек«Mama mia». Спустя год вышел хит группы «Плохая девочка». В 2007-м песня достигла 14-й позиции в чарте радиостанций. Осенью 2007-го группа представила свой первый альбом «Криминальная любовь».

Ранее Анна Плетнева призналась, что хочет детей от Павла Дурова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анна Плетнева
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