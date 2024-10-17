47-летняя солистка группы «Винтаж» поделилась эффектными кадрами с отдыха

47-летняя исполнительница опубликовала видео с отдыха, на котором предстала в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с тонкими завязками на бедрах. При этом на опубликованных кадрах артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

«И пусть весь мир подождет», — подписала публикацию Плетнева.

Анна Плетнева прославилась, когда в 1997 году стала солисткой популярной группы «Лицей». Однако спустя 8 лет работы в музыкальном коллективе певица покинула проект. В 2006-м была основан коллектив «Винтаж». В него входили Плетнева и музыкант Алексей Романоф.

Музыканты выпустили свой первый трек«Mama mia». Спустя год вышел хит группы «Плохая девочка». В 2007-м песня достигла 14-й позиции в чарте радиостанций. Осенью 2007-го группа представила свой первый альбом «Криминальная любовь».

Ранее Анна Плетнева призналась, что хочет детей от Павла Дурова.