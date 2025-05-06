47-летняя певица Ольга Орлова пожаловалась на дряблые руки после похудения

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова призналась, что за зиму набрала лишний вес. 47-летняя артистка отметила, что благодаря диете ей удалось похудеть, но кожа на руках и животе заметно одрябла.

Звезда «Дома-2» решила привести себя в порядок с помощью косметологических процедур, результатом которых похвасталась перед подписчиками в личном блоге. Она опубликовала кадры, на которых запечатлена на кушетке. Ольга показала руки и назвала кожу на нижней части предплечий «висящими крыльями самолета».

«Я пришла через две недели и хвастаюсь своим животом, который даже праздники не смогли испортить... Сейчас будем делать следующую процедуру, чтобы летом была самая красивая на пляже... Еще мы будет работать над этими висящими крыльями самолета... Без заморозки и процедура не болезненная», — поделилась Орлова.

Ранее Ольга Орлова рассказала о проблемах с вынашиванием беременности в 45 лет. Она призналась, что решила родить ради мужа, однако все получилось только через 2,5 года.