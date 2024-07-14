47-летняя певица Линда задолжала налоговой 330 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительница хита «Ворона» Линда накопила долги перед налоговой за свою звукозаписывающую компанию ООО «Линда мьюзик». В 2024 году из состава ее учредителей вышел отец певицы, после этого знаменитость перевела организацию на упрощенную систему налогообложения и сократила штат.

По данным журналистов, официальная прибыль компании за 2023 год составила три миллиона рублей. При этом налоги Линда предпочитает пока не оплачивать — общая задолженность составила 330 тысяч рублей.

Напомним, последний альбом певицы под названием «ДНК Мира» вышел в 2020 году. Линда продолжает активно гастролировать по России. Ближайший концерт певицы пройдет 16 июля в Москве.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко опровергла слухи о долгах по налогам и заявила, что произошла путаница.