Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро произвела фурор «беременными» фото

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро удивила поклонников «беременными» фото. В личном блоге 47-летняя актриса поделилась архивными снимками по особому поводу.

На опубликованных черно-белых кадрах Наталия Орейро Наталия предстала в длинном платье свободного кроя, подчеркивающем ее «интересное» положение. Как оказалось, это архивные фото, сделанные во время ее беременности. Певица решила поделиться личными снимками по случаю Дня матери, который отмечался в Аргентине накануне. Новая публикация знаменитости произвела фурор среди ее подписчиков.

В недавнем интервью звезда «Дикого ангела» призналась, что ради материнства отодвинула карьеру на второй план и отказалась от мечты. Наталия Орейро рассказала, что всегда хотела попробовать себя в качестве режиссера, но у после рождения сына у нее не оставалось на это времени. Однако актриса все же надеется, что ей удастся осуществить задуманное.

«Мне очень трудно не участвовать в проектах в целом, но я саморегулирую себя. С того момента, как я стала актрисой, я чувствую, что моя работа выходит за рамки простого выучивания текстов песен и посещения съемочной площадки, мне нравится узнавать обо всех областях, вносить свой вклад, высказывать свое мнение», — делилась актриса.

Напомним, Наталия Орейро состоит в браке с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо с 2001 года. У супругов есть 12-летний сын Мерлин Атауальпа.

Ранее сообщалось о том, что Наталия Орейро снялась в мини-платье на фоне ванны и восхитила поклонников.