47-летняя балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на критику в СМИ и оскорбления в соцсети. Об этом сообщает Пятый канал.

В беседе с журналистами знаменитость заявила: ежедневно она получает множество негативных комментариев в свой адрес. При этом Волочкова отметила, что легко переносит критику, поэтому балерина не пытается оправдаться перед публикой.

По словам Анастасии, ей досадно, что некоторые СМИ намеренно распространяют о ней ложную информацию. Однако знаменитость убеждена: подобный поступок останется на совести журналистов.

«Я настолько в жизни многого достигла, что мне не в чем оправдываться. Я в этом абсолютно не нуждаюсь», — заявила Волочкова.

Анастасия отметила, что всегда честна со своими поклонниками, поэтому она предстает перед ними без прикрас.

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