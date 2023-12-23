47-летняя Анастасия Волочкова рассказала о сорвавшейся свадьбе, женихе и оленях

Бывшая балерина Анастасия Волочкова в костюме снегурочки посетовала на неудачи в личной жизни. Она записала видеоролик, на кадрах которого предстала перед поклонниками на заснеженной улице в пышном платье красного цвета, белой шубе и меховой шапке. При этом Волочкова стояла на фоне двух прекрасных оленей.

Танцовщица неожиданно призналась, что год назад планировала выйти замуж, но свадьба так и не состоялась. По словам Волочковой, специально для торжества она долго искала этих величественных животных, которые наконец оказались в ее дворе.

«Олени здесь, а жених уехал», — посмеялась Волочкова.

Напомним, в 2007 году Волочкова отпраздновала пышную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Во время церемонии она сменила несколько платьев и летала на воздушном шаре. Но позже выяснилось, что бракосочетания не было, штамп в паспорт артистка так и не поставила, сообщает портал «ДНИ.РУ».

Ранее Волочкова заявила, что планирует выйти замуж в 2024 году. Ее высказывание прокомментировала телеведущая и сваха Роза Сябитова. Она рекомендовала 47-летней балерине успокоиться и вспомнить о том, что у нее есть дочь.