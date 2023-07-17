Догадывались: уехавший из Израиля Максим Галкин* рассекретил свое местоположение

Юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) приостановил гастроли и воссоединился с Аллой Пугачевой в Латвии. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

На днях в Сети появился снимок шоумена, на котором он запечатлен с поклонницей. Супруг Пугачевой надел узкие брюки, подчеркнувшие его похудевшие ноги. Внимательные подписчики заметили на заднем плане фото закутанного в плед наследника юмориста. Все это позволило журналистам прийти к следующему выводу: комик решил отдохнуть от работы и провести летние каникулы детей вместе с ними.

Напомним, не так давно стало известно о том, что исполнительница хита «Арлекино» уехала из Израиля из-за проблем с сердцем. Певица решила обосноваться в Латвии, которая славится прохладным климатом. Поговаривают, Пугачева арендовала там роскошную виллу для всей семьи за 15 миллионов рублей в месяц.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что приехавшая в Юрмалу Алла Пугачева выступит в роли критика в «Рандеву». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 52-летняя певица Кристина Орбакайте провела рабочую смену на свечном заводе в Европе.

*признан иноагентом на территории РФ