47-летний певец Николай Басков поцеловал в губы жену Александра Реввы

Певец Николай Басков поцеловал в губы жену шоумена Александра Реввы Анжелику. Это произошло на дорожке премии МУЗ-ТВ.

Соответствующие кадры телеканал привел на своей странице в соцсетях.

«Неожиданный поворот на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ. Николай Басков поцеловал жену Александра Реввы. Вот, что значит, точно зацепила», - подписали кадры.

На них ведущая Лера Кудрявцева приветствовала Ревву с супругой. Она произнесла: «Александр Ревва и потрясающая жена Анжелика у нас сегодня».

Басков добавил: «Я бы так и сказал: Анжелика и король». После этого 47-летний певец поцеловал Анжелику на глазах у публики и ее мужа.

«Боже мой, я поцеловал чужую жену в губы», - произнес Басков.