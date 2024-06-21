47-летний певец Николай Басков поцеловал в губы жену Александра Реввы
© Starface.ru
Певец Николай Басков поцеловал в губы жену шоумена Александра Реввы Анжелику. Это произошло на дорожке премии МУЗ-ТВ.
Соответствующие кадры телеканал привел на своей странице в соцсетях.
«Неожиданный поворот на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ. Николай Басков поцеловал жену Александра Реввы. Вот, что значит, точно зацепила», - подписали кадры.
На них ведущая Лера Кудрявцева приветствовала Ревву с супругой. Она произнесла: «Александр Ревва и потрясающая жена Анжелика у нас сегодня».
Басков добавил: «Я бы так и сказал: Анжелика и король». После этого 47-летний певец поцеловал Анжелику на глазах у публики и ее мужа.
«Боже мой, я поцеловал чужую жену в губы», - произнес Басков.
Ранее на премии МУЗ-ТВ произошел конфликт между артистом и певицей Ольгой Бузовой. Басков пошутил, что впервые увидел исполнительницу полностью одетой. Бузова обиделась и посоветовала ему молчать. После этого певец сравнил ее вокал с криком козы.