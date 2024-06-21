НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 июня 2024, 22:19
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47-летний певец Николай Басков поцеловал в губы жену Александра Реввы

47-летний певец Николай Басков поцеловал в губы жену Александра Реввы

© Starface.ru

Певец Николай Басков поцеловал в губы жену шоумена Александра Реввы Анжелику. Это произошло на дорожке премии МУЗ-ТВ.

Соответствующие кадры телеканал привел на своей странице в соцсетях.

«Неожиданный поворот на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ. Николай Басков поцеловал жену Александра Реввы. Вот, что значит, точно зацепила», - подписали кадры.

На них ведущая Лера Кудрявцева приветствовала Ревву с супругой. Она произнесла: «Александр Ревва и потрясающая жена Анжелика у нас сегодня».

Басков добавил: «Я бы так и сказал: Анжелика и король». После этого 47-летний певец поцеловал Анжелику на глазах у публики и ее мужа.

«Боже мой, я поцеловал чужую жену в губы», - произнес Басков.

Николай Басков и Анжелика Ревва

Николай Басков и Анжелика Ревва

© Скриншот видео

Ранее на премии МУЗ-ТВ произошел конфликт между артистом и певицей Ольгой Бузовой. Басков пошутил, что впервые увидел исполнительницу полностью одетой. Бузова обиделась и посоветовала ему молчать. После этого певец сравнил ее вокал с криком козы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:МУЗ-ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
Николай Басков
Александр Ревва
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