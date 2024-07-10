47-летний фигурист Роман Костомаров показал видео своего танца на протезах
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Фигурист Роман Костомаров в личном блоге опубликовал видео своего танца. Несмотря на то, что теперь 47-летний спортсмен ходит на протезах, это не мешает ему радоваться жизни.
В своем Telegram-канале Костомаров выложил ролик, в котором исполнял танцевальные движения перед машиной. Он двигал руками и ногами в такт музыки, пока его спутница смеялась в салоне авто.
«Ноги, руки рвутся в пляс. Больничка едет. Психушка ждет», - написал Роман в Сети.
Напомним, что в прошлом году фигурист был на грани жизни и смерти. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию, и за считанные дни у него появились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачи приняли решение ампутировать конечности звездного пациента. Он лишился обеих ног ниже колена и кистей рук.
Несколько месяцев Роман находился в тяжелом состоянии, его погружали в медикаментозную кому, и медики не давали никаких прогнозов на его выздоровление. Все это время рядом с ним находилась его жена Оксана Домнина.
Когда фигурист пришел в себя, он начал проходить сложную реабилитацию. Ему сформировали культи, а затем началось протезирование. К новой жизни Костомаров привыкал долго, но сейчас он активно посещает светские мероприятия, занимается спортом и даже выходит на лед.
Ранее Роман Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет.