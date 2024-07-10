47-летний фигурист Роман Костомаров показал видео своего танца на протезах

Напомним, что в прошлом году фигурист был на грани жизни и смерти. Он попал в больницу с подозрением на пневмонию, и за считанные дни у него появились осложнения. Из-за сепсиса и проблем с кровообращением врачи приняли решение ампутировать конечности звездного пациента. Он лишился обеих ног ниже колена и кистей рук.

Несколько месяцев Роман находился в тяжелом состоянии, его погружали в медикаментозную кому, и медики не давали никаких прогнозов на его выздоровление. Все это время рядом с ним находилась его жена Оксана Домнина.

Когда фигурист пришел в себя, он начал проходить сложную реабилитацию. Ему сформировали культи, а затем началось протезирование. К новой жизни Костомаров привыкал долго, но сейчас он активно посещает светские мероприятия, занимается спортом и даже выходит на лед.

Ранее Роман Костомаров впервые вывел 13-летнюю дочь в свет.