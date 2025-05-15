47-летний актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с подросшими дочерьми

Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с тремя дочерьми Софией-Каролиной, Марией и Евой. По признанию 47-летнего артиста, для девочек появление на публике стало большим событием. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Игорь с семьей посетил фестиваль патриотического кино «Малая Земля». На красной дорожке он появился вместе с женой Кристиной, а также тремя подросшими наследницами. Девочки выбрали наряды в бело-голубых оттенках.

«Для моих девочек это стало большим событием, так что они переволновались сами и заставили поволноваться меня. Долго готовились, наряжались, я тоже давал советы. В итоге все остались собой довольны», - поделился Петренко.

Омрачило выход в свет только состояние самого актера. Он признался, что заболел. Однако это не помешало ему отыграть спектакль «Осенний роман», с которым он приехал в Новороссийск.

Напомним, что у Игоря Петренко также есть сыновья он коллеги Екатерины Климовой. Но с мальчиками актер практически не общается.

Ранее Александр Петров вышел в свет с женой впервые после рождения сына.