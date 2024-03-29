passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 марта 2024, 09:19
1 мин.

47-летнего телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали с инсультом

47-летнего телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали с инсультом

© Lomohov Anatoly/East News

В Московской области экстренно госпитализировали телеведущего Алексея Куличкова. Врачи диагностировали 47-летнему мужчине инсульт.

По данный Telegram-канала Mash, впервые Алексей почувствовал недомогание 23 марта. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако от госпитализации отказался.

На следующий день состояние ведущего ухудшилось. Он жаловался на тошноту, шаткую походку и болезненность левой руки и ноги. В этот раз медики все же уговорили звезду поехать в больницу, где ему диагностировали инсульт, а также гипертоническую болезнь.

Алексей Куличков известен российским зрителям по программе «Такси», в рамках которой он подвозил пассажиров, а иногда и звёзд шоу-бизнеса. За бесплатную поездку надо было ответить на три вопроса или же выйти в середине пути.

Ранее Куличков показал в Сети, как прошла его тайная свадьба с фотографом Ольгой. В личном блоге Алексей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен момент обмена кольцами. Судя по кадрам, свадьба была скромная, и на ней присутствовали только самые близкие пары.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
инсульт
здоровье