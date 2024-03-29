47-летнего телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали с инсультом

В Московской области экстренно госпитализировали телеведущего Алексея Куличкова. Врачи диагностировали 47-летнему мужчине инсульт.

По данный Telegram-канала Mash, впервые Алексей почувствовал недомогание 23 марта. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако от госпитализации отказался.

На следующий день состояние ведущего ухудшилось. Он жаловался на тошноту, шаткую походку и болезненность левой руки и ноги. В этот раз медики все же уговорили звезду поехать в больницу, где ему диагностировали инсульт, а также гипертоническую болезнь.

Алексей Куличков известен российским зрителям по программе «Такси», в рамках которой он подвозил пассажиров, а иногда и звёзд шоу-бизнеса. За бесплатную поездку надо было ответить на три вопроса или же выйти в середине пути.

Ранее Куличков показал в Сети, как прошла его тайная свадьба с фотографом Ольгой. В личном блоге Алексей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен момент обмена кольцами. Судя по кадрам, свадьба была скромная, и на ней присутствовали только самые близкие пары.