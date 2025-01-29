46-летняя Яна Чурикова объяснила, почему редко выходит в свет

46-летняя ведущая Яна Чурикова объяснила, почему редко выходит в свет. Выяснилось, что она внимательно относится к выбору мероприятий.

Чурикова стала гостьей премьеры фильма «Злой город». Она рассказала: «Честно говоря, не очень люблю выходить в свет ради того, чтобы выйти в свет. Поэтому очень тщательно выбираю, куда пойти».

Слова ведущей приводит «Жизнь».

Чурикова решила посетить премьеру фильма, так как в нем повествуется о временах Золотой Орды. Ведущую увлекал этот исторический период в школе.

Она вспомнила, что у многих в детстве была книга «Батый». Чурикова считает, что если дети не прочитают книгу, то могут познакомиться с этим историческим периодом благодаря фильму.

Чурикова любила историю, но это было не более чем детским гуманитарным интересом. Развиваться профессионально в данной сфере она не стала.

Ранее сообщалось, что премьеру посетил 66-летний актер Алексей Гуськов. Он снимался в картине в кольчуге и рассказал, что это не для слабых людей.