ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 28 января 2025, 20:17
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«Тяжело, не для слабых»: 66-летний Алексей Гуськов рассказал о съемках в кольчуге

Снимавшийся в кольчуге 66-летний Гуськов заявил, что это спорт не для слабых.
«Тяжело, не для слабых»: 66-летний Алексей Гуськов рассказал о съемках в кольчуге

© Starface.ru

Актер Алексей Гуськов рассказал, каково это в 66 лет сниматься в кольчуге. Подробностями он поделился на премьере фильма «Злой город». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Гуськов появился на премьере с женой – Лидией Вележевой. Актер выбрал для выхода темный костюм с черной рубашкой и бабочкой. Супруга выбрала костюм светло-серого цвета с пиджаком оверсайз.

Алексей Гуськв и Лидия Вележева

Алексей Гуськв и Лидия Вележева

© Анна Чеченкова, сайт «Страсти»

Артист поделился с журналистами, как прошли съемки в кольчуге. Гуськов заявил, что такое испытание не для слабых.

«Тяжело. Упражнение не из легких. Если вы бывали в любом музее, для меня удивительно, какой силы были эти люди, потому что кроме кольчуги еще много чего железного и нелегкого. Это спорт не для слабых людей», - рассказал Гуськов.

Ранее сообщалось, что на премьере также побывал внебрачный сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев. Он рассказывал, как снимался в мороз минус 30.