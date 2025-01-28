«Тяжело, не для слабых»: 66-летний Алексей Гуськов рассказал о съемках в кольчуге
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Актер Алексей Гуськов рассказал, каково это в 66 лет сниматься в кольчуге. Подробностями он поделился на премьере фильма «Злой город». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Гуськов появился на премьере с женой – Лидией Вележевой. Актер выбрал для выхода темный костюм с черной рубашкой и бабочкой. Супруга выбрала костюм светло-серого цвета с пиджаком оверсайз.
Артист поделился с журналистами, как прошли съемки в кольчуге. Гуськов заявил, что такое испытание не для слабых.
«Тяжело. Упражнение не из легких. Если вы бывали в любом музее, для меня удивительно, какой силы были эти люди, потому что кроме кольчуги еще много чего железного и нелегкого. Это спорт не для слабых людей», - рассказал Гуськов.
Ранее сообщалось, что на премьере также побывал внебрачный сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев. Он рассказывал, как снимался в мороз минус 30.