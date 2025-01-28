«Тяжело, не для слабых»: 66-летний Алексей Гуськов рассказал о съемках в кольчуге

Актер Алексей Гуськов рассказал, каково это в 66 лет сниматься в кольчуге. Подробностями он поделился на премьере фильма «Злой город». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Гуськов появился на премьере с женой – Лидией Вележевой. Актер выбрал для выхода темный костюм с черной рубашкой и бабочкой. Супруга выбрала костюм светло-серого цвета с пиджаком оверсайз.