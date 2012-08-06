46-летняя певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. 46-летняя знаменитость поделилась свадебными кадрами в соцсетях.

Артистка рассказала о важном событии необычным способом – она представила обложку журнала, на которой позировала в обнимку с мужем. Они были в свадебных нарядах и выглядели счастливыми. Напомним, что избранник поп-дивы сделал ей предложение руки и сердца осенью 2024 года.

СМИ отмечают, что об их романе стало известно в 2023 году. Тогда влюбленные стали делиться совместными снимками.

«Говорят, любовь для храбрых. Не та храбрость, которая ищет сражений, а та, которая осмеливается сдаться. Потому что любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями», — говорил недавно мужчина певице.

Ани не стала делиться деталями свадьбы. Фотографии с церемонии публикует журнал OK. Судя по всему, пара поженилась на Мальдивах. Лорак была в красивом платье с вырезами и разрезами и надела фату. А ее избранник выбрал белый костюм.

Ранее мы писали о том, что 22-летнюю дочь Исаака назвали копией Ани Лорак в молодости. У нее сложились прекрасные отношения с женщиной.