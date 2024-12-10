46-летняя певица Ани Лорак показала кубики пресса в спортивном зале

Поклонники отметили, что артистка прекрасно выглядит, и у нее даже есть кубики пресса.

В одном из недавних интервью звезда признавалась, что не так много ест из-за своего жениха Исаака Виджраку. Она рассказала, что ее жених имеет красивое тело и вдохновляет ее на то, чтобы тоже быть такой. Тем более что недавно у них состоялась помолвка. Женщина ответила согласием на предложение руки и сердца.

Напомним, что избранник Лорак живет на Ибице и был женат. От прошлого брака у него есть двое детей. Звезда же воспитывает 13-летнюю дочь Софию от экс-супруга из Турции.

Ранее мы писали о том, что наследница Лорак случайно рассекретила новую возлюбленную отца.