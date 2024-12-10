46-летняя певица Ани Лорак показала кубики пресса в спортивном зале
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Певица Ани Лорак показала стройную фигуру и кубики пресса. Знаменитость снялась в спортивном зале среди тренажеров. Свежий снимок она опубликовала в соцсетях.
Исполнительница хита «Медленно» на протяжении многих лет сохраняет статус одной из самых привлекательных артисток в российском шоу-бизнесе. Ани похвасталась фигурой и доказала, что усиленно работает над телом. Она сделала фото в спортивном зале, позируя в лосинах и коротком топе.
46-летняя певица отказалась от макияжа и собрала волосы в хвост.
Поклонники отметили, что артистка прекрасно выглядит, и у нее даже есть кубики пресса.
В одном из недавних интервью звезда признавалась, что не так много ест из-за своего жениха Исаака Виджраку. Она рассказала, что ее жених имеет красивое тело и вдохновляет ее на то, чтобы тоже быть такой. Тем более что недавно у них состоялась помолвка. Женщина ответила согласием на предложение руки и сердца.
Напомним, что избранник Лорак живет на Ибице и был женат. От прошлого брака у него есть двое детей. Звезда же воспитывает 13-летнюю дочь Софию от экс-супруга из Турции.
Ранее мы писали о том, что наследница Лорак случайно рассекретила новую возлюбленную отца.