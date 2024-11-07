Опубликовано 07 ноября 2024, 13:341 мин.
46-летняя певица Ани Лорак дала редкий комментарий о свадьбе
46-летняя певица Ани Лорак заявила, что свадьба с Виджраку будет душевной.
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46-летняя певица Ани Лорак посетила премию OK! Awards «Больше чем звезды». Она дала редкий комментарий о свадьбе: артистка отметила, что мероприятие будет душевным.
Об этом сообщает Peopletalk.
Журналистов интересовало, когда состоится свадьба. На это Лорак говорила: «Поживем — увидим».
Ни даты, ни других подробностей артистка не привела. Репортеры спрашивали, какую хочется свадьбу: большую или семейную.
«Душевную», - произнесла Лорак.
Напомним, возлюбленный артистки Исаак Виджраку сделал предложение в день рождения – 27 сентября. Лорак ответила согласием.
Ранее сообщалось, что единственная дочь певицы воссоединилась с отцом в Дубае. 13-летняя София сделала селфи с ним в торговом центре.