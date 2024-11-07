46-летняя певица Ани Лорак дала редкий комментарий о свадьбе

46-летняя певица Ани Лорак посетила премию OK! Awards «Больше чем звезды». Она дала редкий комментарий о свадьбе: артистка отметила, что мероприятие будет душевным.

Об этом сообщает Peopletalk.

Журналистов интересовало, когда состоится свадьба. На это Лорак говорила: «Поживем — увидим».

Ни даты, ни других подробностей артистка не привела. Репортеры спрашивали, какую хочется свадьбу: большую или семейную.

«Душевную», - произнесла Лорак.

Напомним, возлюбленный артистки Исаак Виджраку сделал предложение в день рождения – 27 сентября. Лорак ответила согласием.

Ранее сообщалось, что единственная дочь певицы воссоединилась с отцом в Дубае. 13-летняя София сделала селфи с ним в торговом центре.