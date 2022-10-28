в Сети появились новые интимные откровения Джигурды и Волочковой
Пользователи возмущены. Анастасия просит «не парится».
46-летняя балерина и 60-летний актер любят возбуждать публику откровенными фото и видео.
На YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW 3.0 они исполняли зажигательные эротические танцы, Никита рисовал на теле партнерши мужской половой орган, целовал ее колени.
И вот новый фото-экшн: Волочкова делает стойку на голове, Джигурда прижимается к ней своим харизматичным телом. Упражнения, судя по всему, происходят в помещении сауны.
Не всем пришлось по душе откровенное фото. Посыпались возмущенные отклики.
Волочкова отреагировала мгновенно: «Главное, не парьтесь! Мы за вас попаримся и попарились! – написала она своим поклонникам.
Известный своей скромностью и нелюбовью к папарацци Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден, как теперь называет себя Никита Джигурда, пока молчит.
ФОТО: соцсети