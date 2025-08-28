46-летний актер Никита Панфилов тайно стал отцом в третий раз

Актер Никита Панфилов неожиданно признался, что стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Афина. Об этом сообщает Woman.ru.

По словам 46-летнего артиста, наследница появилась на свет еще зимой 2025 года. Старшая дочь очень помогает отцу в уходе за малышкой. А вот о маме ребенка Панфилов предпочитает не говорить. Он лишь поделился, что она не является актрисой.

«Я отец трех детей. Мне бы их вырасти счастливыми. Не какими-то, а именно счастливыми. Все остальное вторично», - рассказал Никита.

К слову, в ЗАГС маму Афины актер поведет вряд ли. Он уже делился, что не собирается вновь жениться. За плечами у актера три развода. Последний состоялся не так давно – в 2023 году. Причину Панфилов не раскрывал. А с другими женами у него не сложилось из-за измен с их стороны. Неверность Никита простить не смог.

Ранее Никита Панфилов признался, что из-за съемок редко видится с детьми.