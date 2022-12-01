45-летняя Плетнева взяла пример с Тодоренко и родила на камеру

Пользователи Сети не сразу поняли, что артистка пошутила. Она показала, как проходит съемочный процесс ее клипа. Звезда дала понять, что сейчас думает только о творчестве.

Напомним, что у Анны трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь знаменитости, 16-летняя Маруся пошла по ее стопам. Девушка играет на гитаре и поет на камеру. Летом ходили слухи, что она станет второй солисткой группы «Винтаж». Многие отмечают, что у нее такая же потрясающая фигура, как у мамы, которая постоянно входит в список секс-символов отечественной сцены.

Ранее мы писали о том, что помогает Плетневой сохранять красоту, молодость и идеальное тело.