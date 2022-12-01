45-летняя Плетнева взяла пример с Тодоренко и родила на камеру
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной матерью. 45-летняя певица работает и успевает наслаждаться семейной жизнью. Недавно она опубликовала в соцсетях слишком личный ролик, который потряс поклонников.
Знаменитость показала себя в шапочке и накидке в родильной палате. Она лежала с раздвинутыми ногами, а вокруг нее были врачи. На кадрах слышно, как звездной пациентке кричат: «Тужься». В какой-то момент у певицы между ног появляется плюшевый медведь. Она берет его на руки и начинает смеяться.
Соцсети Анны Плетневой
Пользователи Сети не сразу поняли, что артистка пошутила. Она показала, как проходит съемочный процесс ее клипа. Звезда дала понять, что сейчас думает только о творчестве.
Напомним, что у Анны трое детей: две дочери и сын. Старшая дочь знаменитости, 16-летняя Маруся пошла по ее стопам. Девушка играет на гитаре и поет на камеру. Летом ходили слухи, что она станет второй солисткой группы «Винтаж». Многие отмечают, что у нее такая же потрясающая фигура, как у мамы, которая постоянно входит в список секс-символов отечественной сцены.
Ранее мы писали о том, что помогает Плетневой сохранять красоту, молодость и идеальное тело.