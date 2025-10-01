45-летняя певица Слава сообщила, что им с дочкой ошибочно диагностировали ковид. Артистка рассказала о неверном заключении врача в соцсети.

Недавно певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось отменить съемки в шоу «Судьба человека»: врачи диагностировали у нее и дочки Антонины ковид. Но, как оказалось, медики ошиблись, и первыми на это указали подписчики, увидев снимок теста.

Спустя время артистка разобралась в ситуации. Как выяснилось, их обследовала начинающая сотрудница, которая перепутал показатели.

«Представляете, девочка ошиблась. Врач молодая, увидела прекрасную певицу Славу, наверное, перенервничала, перепутала показатели. Я подняла кипеж, позвонила в клинику, они сказали, что неправильно диагностировали. Но у них что-то там сломалось, и они не могли мне сразу об этом написать. Хорошая новость: у меня и у дочери ковида нет», — высказалась знаменитость.

По словам артистки, из-за пережитого стресса ей казалось, что поднялась температура и болит горло.

«Психосоматика у бабки работает на «ура»!» — резюмировала Слава.

