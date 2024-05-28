45-летняя певица Наталия Власова появилась на публике после сердечного приступа

Певица Наталия Власова впервые после сердечного приступа вышла в свет. Исполнительница хита «Я у твоих ног» посетила вечеринку в ресторане, была в хорошем настроении и выглядела абсолютно здоровой.

Для мероприятия Наталия выбрала черные расклешенные брюки и базовый топ в этом же оттенке. Образ она дополнила стильной укороченной джинсовой курткой.

О проблемах со здоровьем 45-летней артистки ничего не напоминало. О произошедшем она сама с иронией сказала, что это «как лотерея», сообщает mk.ru.

Напомним, в 2023 году Наталия Власова попала в больницу с сердечным приступом и некоторое время находилась в реанимации в искусственной коме.

В мае артистка рассказала о том, как живет после болезни. Как оказалось, она не стала себе отказывать в удовольствиях и придерживаться лишь здорового образа жизни. Наталья призналась, что сейчас находится в «во всех тяжких».