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13:27, 14 июня 2023
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45-летняя Екатерина Климова удивила поклонников фотоссесией в белом платье без белья

45-летняя Екатерина Климова удивила поклонников фотоссесией в белом платье без белья

Фото: Starface.ru

Актриса Екатерина Климова не перестает поражать фанатов своим внешним видом. В 45 лет у нее практически нет возрастных изменений, и это заслуга вовсе не пластического хирурга. Именно поэтому поклонники регулярно делают кумиру комплименты и восхищаются ее данными.

Недавно артистка приняла участие в новой фотосессии, в которой примерила на себя похожий на свадебный наряд. При этом под платье она предпочла не надевать нижнее белье. На снимках Екатерина слегка приспускала верх костюма и демонстрировала обнаженную спину, не испытывая от этого никакого стеснения перед фотографом.

Как отметили пользователи Сети, кадры получились довольно эстетичными и совсем не пошлыми. Климовой, по их мнению, удалось раскрыть женскую красоту через уместную сексуальность.

«Бесподобная», «Совершенство», «Катя, у вас есть недостатки?», - оставили комментарии фанаты актрисы.

Отметим, что фигурой Екатерины поклонники восхищаются не реже, чем ее лицом. Так, недавно она получила большое количество комплиментов после фото в купальнике, а в конце мая она еще и продемонстрировала свою растяжку. Кроме того, артистка поделилась своими секретами поддержания молодости.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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