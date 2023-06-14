45-летняя Екатерина Климова удивила поклонников фотоссесией в белом платье без белья

Актриса Екатерина Климова не перестает поражать фанатов своим внешним видом. В 45 лет у нее практически нет возрастных изменений, и это заслуга вовсе не пластического хирурга. Именно поэтому поклонники регулярно делают кумиру комплименты и восхищаются ее данными.

Недавно артистка приняла участие в новой фотосессии, в которой примерила на себя похожий на свадебный наряд. При этом под платье она предпочла не надевать нижнее белье. На снимках Екатерина слегка приспускала верх костюма и демонстрировала обнаженную спину, не испытывая от этого никакого стеснения перед фотографом.

Как отметили пользователи Сети, кадры получились довольно эстетичными и совсем не пошлыми. Климовой, по их мнению, удалось раскрыть женскую красоту через уместную сексуальность.

«Бесподобная», «Совершенство», «Катя, у вас есть недостатки?», - оставили комментарии фанаты актрисы.

Отметим, что фигурой Екатерины поклонники восхищаются не реже, чем ее лицом. Так, недавно она получила большое количество комплиментов после фото в купальнике, а в конце мая она еще и продемонстрировала свою растяжку. Кроме того, артистка поделилась своими секретами поддержания молодости.