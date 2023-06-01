45-летняя актриса Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной в горах

К слову, в последнее время актриса стала все чаще обнажаться. Если раньше ее откровенные снимки можно было увидеть раз в несколько месяцев, то теперь с наступлением тепла Любовь радует фанатов регулярно. В начале мая она устроила фотосессию без одежды в Ереване возле цветущего дерева.

Отметим, что в 45 лет Любовь Толкалина постоянно получает комплименты по поводу своей фигуры. У нее стройная талия, нет лишних килограммов и довольно подтянутые грудь и ягодицы. Всего этого ей удается добиться при помощи физической активности. Она признавалась, что тратит на нее всего 15 минут в день, но это приносит свои плоды.

При этом сильными нагрузками она не увлекается. Актриса любит бегать и танцевать, иногда плавает или занимается йогой. А вот диет она не придерживается. Любовь считает, что в еде не нужно себя ограничивать. Достаточно лишь принимать пищу, когда испытываешь чувства голода.

Ранее врач посоветовал Толкалиной обратиться к онкологу из-за подозрительных родинок.