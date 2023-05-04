45-летняя актриса Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной на дереве в Ереване
Фото: Starface.ru
45-летняя Любовь Толкалина уже несколько лет активно практикует фотосессии в стиле ню. Звезда сериала «Happy End» признавалась, что многие поклонники не понимают ее увлечения, но ей абсолютно все равно на критику, тем более, что все недовольные могут просто отписаться от ее личного блога. А вот для тех, кому нравится смотреть на ее обнаженное тело, актриса часто публикует интересный контент. Причем с каждым разом он становится все смелее.
Недавно Толкалина выставила в социальной сети новое фото, в котором предстала совершенно без одежды. Артистка скинула с себя абсолютно все в Ереване и залезла на цветущее дерево. Причем сначала съемка проходила в обычном стиле, а затем постепенно Любовь начала обнажаться.
Напомним, что делать эротические фото изначально актриса начала пару лет назад во время пандемии, когда встречалась с композитором Сайманом Бассом. Из-за карантина они находились долгое время в разлуке, и чтобы как-то скрасить ожидание встречи, Толкалина стала присылать ему голые снимки. Затем она настолько втянулась в это, полюбила свое тело, что даже после расставания с музыкантом продолжила это дело. Теперь на ее странице можно найти немало обнаженных кадров. Причем чаще всего снимает с себя одежду Любовь на природе.
Ранее Любовь Толкалина откровенно рассказала об отношениях с Егором Кончаловским и раскрыла шокирующий семейный секрет.