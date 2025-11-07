45-летний теннисист Марат Сафин спровоцировал слухи о романе с журналисткой

45-летний теннисист Марат Сафин выложил фото с журналисткой и спровоцировал слухи о романе. Интернет-пользователи заподозрили, что они не просто дружат.

Сафин и его подруга сделали новые публикации в соцсетях. Марат показал снимки в розовой футболке и темных спортивных брюках. Фото сделаны в кафе и парках Монако.

Журналистка Маница Хашба в своем аккаунте опубликовала селфи с Сафиным и сопроводила фото подписью: «Марата много не бывает! Пришлось даже подняться на ступеньки, чтобы сделать селфи. P.S Мистер Сафин моими глазами».

Подписчики Маницы пришли к выводу, что они встречаются. Интернет-пользователи писали под публикацией: «Чувствуются химия между вами, небольшой пожар», «Я подумала, это ваш молодой человек, классно смотритесь».

Сафин в разное время встречался с галеристкой Дашей Жуковой, ему приписывали романы с певицей Аидой Гарифуллиной и актрисой Еленой Кориковой.

