«Наши отношения проверены годами»: Сергей Соседов рассказал о главной женщине в жизни

Критик Сергей Соседов рассказал о главных женщинах в своей жизни. Одна из них – мама, но помимо родительницы, есть близкая подруга, отношения с которой проверены годами.

Подробности узнало агентство URA.RU.

«Главная женщина в моей жизни есть, но это не важно. Главным образом, это, конечно, мама. Но не только мама. У меня есть еще одна очень близкая подруга, которой я целиком и полностью доверяю», - поделился Соседов.

Музыкальный критик не стал раскрывать имя подруги, но отметил, что с ней комфортно.

«Она доставляет мне радость, с ней я провожу приятные минуты жизни… Наши отношения проверены годами. И я счастлив, что она в моей жизни есть», - поделился Соседов.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о певице Азизе, он отвечать не стал. Издание отмечает, что весной Соседов сделал исполнительнице предложение, она обещала подумать.

Сергей добавил: «Мама никогда не говорила, что мне нужно жениться. У нас не принято такие вещи обсуждать».

Он помогает 89-летней родительнице и говорит, что мама во всем разбирается, ходит по магазинам, прекрасно готовит и разгадывает сложные кроссворды.

