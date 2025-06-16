45-летний Петар Зекавица женился на актрисе, которая моложе него на 21 год

Актер Петар Зекавица вновь женился. Его супругой стала актриса Дарья Юртаева, которая моложе него на 21 год. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Свадьба состоялась еще зимой. 15 января этого года артисты расписались в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Петар и Дарья не стали устраивать пышное торжество. Даже наряды для церемонии они выбрали достаточно скромные. Зекавица был в сером костюме в клетку и белой рубашке, а невеста в белом платье свободного кроя с длинными рукавами.

Как сообщает источник, сейчас у пары все хорошо. По слухам, они даже скоро станут родителями. Однако артисты пока эту информацию не подтверждали.

Отметим, что для Петара это не первый брак. Первая супруга актера была старше него на четыре года. Однако семейное счастье они построить не смогли. Развод состоялся из-за новой любви Зекавицы к художнице по имени Анна. Также у него был роман с Ингрид Олеринской. У них была разница в возрасте 13 лет.

Ранее Алексей Воробьев впервые вышел в свет с женой Аидой Гарифуллиной.