45-летний Ираклий Пирцхалава решился откровенно рассказать о ВИЧ-инфекции

Певец Ираклий Пирцхалава прославился после участия в популярном проекте «Фабрика звезд» в 2003 году. Но исполнитель рассказал, что его могло и не быть среди участников музыкального шоу. Это история была связана с серьезным диагнозом.

Знаменитость в интервью Яне Чуриковой рассказал, что перед участием в проекте все проходили медицинское обследование. По словам певца, у одного из парней обнаружили заболевание, из-за которого ему пришлось отказаться от участия в шоу.

«Вообще я не должен был быть на «Фабрике». Перед заходом в дом за день все проходили диспансеризацию. Один человек не прошел ее, потому что, насколько мне известно, у него обнаружили ВИЧ. Мне звонят, говорят, мол, я попадаю в дом, надо ехать на диспансеризацию. За секунду необходимо было решить. Я рискнул и пошел», – поделился воспоминаниями артист.

Ираклий отметил, что о его решении знала только мама. Молодой человек не рассказал об этом даже своей девушке. При этом певец мог попасть на первую «Фабрику», но дождался успеха шоу и принял участие во втором сезоне.

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