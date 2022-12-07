44-летнюю Климову с голой грудью застукали в объятиях Алдонина

Одна из самых сексуальных актрис отечественного кино Екатерина Климова продолжает провоцировать слухи о своей личной жизни. Многие до сих пор не верят в то, что брюнетка – многодетная мать. Она выбирает смелые образы и не стесняется показывать чувства на публике. На днях ее сняли в провокационном виде в объятиях известного мужчины.

Момент страсти запечатлели зрители постановки «Мастер и Маргарита», в которой Екатерина исполняет главную роль. Они поделились своим мнением по поводу игры актеров. Многие отметили, что почувствовали химию между артисткой и ее партнером Сергеем Алдониным.

«Спектакль на одном дыхании! Спасибо за эмоции», «Не играет, а живет», «Это лучшее, что я видела на сцене в своей жизни», – пишут фанаты.

За время спектакля Климова успела сменить несколько нарядов. Она появилась в пеньюаре и даже в молочной простыне из атласа. Когда на ней была сорочка, то зрители смогли рассмотреть пышную грудь актрисы, которая немного обнажилась. После таких кадров у звезды прибавится количество поклонников.