Особенность Климовой сломала ее семейное счастье с Месхи

Актриса Екатерина Климова рассказала о крахе брака с актером Гелой Месхи, от которого появилась дочь.

Сначала Климова указала на разницу в возрасте. Несмотря на то, что Месхи брал много ответственности во взаимоотношениях, разница в 8 лет все равно ощущается. Кроме того, Месхи хотел свободу и тишину.

«Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь», - добавила Климова.

Фото: AP/Associated Press/East News