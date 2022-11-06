11:41, 06 ноября 2022
1 мин.
Особенность Климовой сломала ее семейное счастье с Месхи
Актриса Екатерина Климова рассказала о крахе брака с актером Гелой Месхи, от которого появилась дочь.
Сначала Климова указала на разницу в возрасте. Несмотря на то, что Месхи брал много ответственности во взаимоотношениях, разница в 8 лет все равно ощущается. Кроме того, Месхи хотел свободу и тишину.
«Мужчина, который со мной, должен вставать в какую-то очередь», - добавила Климова.
Фото: AP/Associated Press/East News