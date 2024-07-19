44-летнюю блогершу Викторию Боню высмеяли в Сети за «старческие» руки

Блогерша Виктория Боня вновь стала жертвой хейтеров в Сети. Ее нередко критикуют за внешность или поступки, а в этот раз причиной негативных комментариев стали руки телеведущей. Пользователи отметили, что они выглядят «старческими».

В личном блоге Виктория практически всегда обрабатывает снимки, чтобы выглядеть идеальной. Но на одном из последних фото она не стала ретушировать руки, на что сразу обратили внимание подписчики. Они пишут, что части тела «выдают настоящий возраст» и смеются над попытками Бони выглядеть моложе. Сама она никак нападки хейтеров не комментирует.

Впрочем, некоторые пользователи отметили, что такие руки у блогерши были всегда. И они выдают не возраст, а «натруженность» Бони.

Отметим, что в прошлом году Виктория решилась на дорогостоящую пластическую операцию. Она захотела изменить форму глаз. Для этого она поехала в США к звездному хирургу. Процесс реабилитации занял несколько недель. Все это время Боня скрывала лицо, надевая черные очки. Но когда она все-таки сняла их, то некоторые фанаты оказались разочарованы, посчитав, что раньше она выглядела лучше.

Пока Виктория о новых пластических операциях не заговаривает, так как ее устраивает внешность после изменений.

Ранее Виктория Боня рассказала, как хирург изуродовал лицо ее матери.