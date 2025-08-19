44-летняя звезда КВН Елена Борщева показала, как выглядит без фильтров и макияжа

Звезда КВН и экс-участница Comedy Woman Елена Борщева призналась, что никогда не пользовалась «уколами красоты». 44-летняя артистка в личном блоге показала, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена крупным планом. Елена надела белый топ и ветровку яркого малинового оттенка, который оказался ей очень к лицу.

«Леночка, 44 годика. Никогда не колола ботокс, гиалуронку. Нет филлеров», — заверила Борщева.

Лицо юмористки оказалось практически без морщин, но с легкой пигментацией. Кроме того, пользователи Сети разглядели остатки перманентного макияжа на губах.