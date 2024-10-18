44-летняя жена Валерия Меладзе поделилась эффектными кадрами с отдыха

44-летняя знаменитость выложила видео, на котором появилась в синей бейсболке, бежевом бикини, оформленном тонкими завязками, и шелковых шортах. В ролике Джанабаева сидит в раскладном кресле на фоне моря. Свой образ артистка дополнила солнцезащитными очками и браслетами.

Напомним, в 2012 году Алина Джанабаева начала сольную карьеру, и в 2014-м вышла замуж за Валерия Меладзе. В том же году у звездной пары появился второй сын, а в 2021 родилась дочь.

Ранее Альбина Джанабаева поделилась в Сети юмористическим роликом с трехлетней дочерью Агатой.

Также Джанабаева показала семейные будни с Валерием Меладзе в Испании.