44-летняя жена Валерия Меладзе поделилась эффектными кадрами с отдыха
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Бывшая солистка «ВИА Гры», супруга певца Валерия Меладзе продемонстрировала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
44-летняя знаменитость выложила видео, на котором появилась в синей бейсболке, бежевом бикини, оформленном тонкими завязками, и шелковых шортах. В ролике Джанабаева сидит в раскладном кресле на фоне моря. Свой образ артистка дополнила солнцезащитными очками и браслетами.
Напомним, в 2012 году Алина Джанабаева начала сольную карьеру, и в 2014-м вышла замуж за Валерия Меладзе. В том же году у звездной пары появился второй сын, а в 2021 родилась дочь.
Ранее Альбина Джанабаева поделилась в Сети юмористическим роликом с трехлетней дочерью Агатой.
Также Джанабаева показала семейные будни с Валерием Меладзе в Испании.