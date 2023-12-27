44-летняя Виктория Боня решилась на повторную пластику, чтобы «дотянуть» глаз

Блогер Виктория Боня призналась, что собирается на повторную операцию к голливудскому пластическому хирургу Чиа Чи Као, так как ее не устроил результат сделанных им «лисьих глаз».

44-летняя знаменитость несколько месяцев ждала, когда сойдут отеки и можно будет увидеть итоговый результат. Однако в итоге выяснилось, что хирург «не дотянул» один глаз.

«Придираюсь ли я к себе? Я лечу в Лос-Анджелес, хочу доктору Као сказать... Вот этот глаз – супер, как я и хотела. А левый — как будто не дотянул. Если подтянуть второй глаз, будет же красиво. Прямо идеально», - приводит The Voice слова Бони.

Она подчеркнула, что после поездки в Коста-Рику обязательно отправится на прием к звездному врачу для коррекции.

В сентябре Виктория сообщила, что сделала пластическую операцию у хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе за 19 миллионов рублей. Она призналась, что целью изменений было избавление от эффекта уставшего лица. Кроме того, блогер попросила сделать ей «лисьи глазки» как у супермодели Беллы Хадид. Позже Боня призналась, что доктор проявил инициативу и немного подкорректировал размер и форму ее губ.

Ранее мы писали, что блогер подверглась жесткой критике со стороны бывших коллег после пластики лица. Телеведущая Ксения Бородина посмеялась над Боней и посоветовала ей носить намордник. В ответ Виктория назвала Ксению неудачницей, которая платит своим мужчинам, чтобы привязать их.