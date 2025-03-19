44-летняя певица Саша Зверева отказалась рожать пятого ребенка по семи причинам

Певица Саша Зверева призналась, что отказалась от идеи рожать пятого ребенка. Это решение она приняла в 44 года. По ее словам, у нее на это было семь причин.

В личном Telegram-канале Зверева поделилась, что физически еще может выносить малыша, а также заботиться о нем. Однако недавно она осознала, что ей достаточно четверых детей. Сейчас она воспитывает 21-летнюю Василису, 16-летнего Макара, 8-летнего Льва и 3-летнего Севу.

«У меня уже большая семья, и это наполняет меня счастьем. У меня есть старшие дети (аж 3, что уже много!), которыми я горжусь, и у нас с Дэном уже есть 4-й общий сын — маленький Севушка. Желание родить „наследника от любимого мужчины“ отпадает — он уже есть», — рассказала Саша.

Также на решение певицы повлияло мнение детей, которые могут быть не в восторге от еще одного брата или же сестры. К причинам артистка отнесла инвестирование в качество жизни, пройденную уже четыре раза беременность, желание быть молодой мамой и фокусироваться на отношениях с мужем. Кроме того, как ни крути, Саша опасается родов после 40 лет.

«Мы не будет принимать радикальных шагов вроде вазэктомии и стерилизации, но осознанно выбрали больше не расширять семью», — поделилась исполнительница.

Ранее певица Саша Зверева призналась, что ей не стыдно за капсулы с плацентой.