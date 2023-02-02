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07:00, 02 февраля 2023
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44-летняя Диана Гурцкая сообщила, что родила мальчика

Незрячая певица Диана Гурцкая рассказала, как родила сына.

44-летняя Диана Гурцкая сообщила, что родила мальчика

Фото: Евгения Панова/ Starface.ru

Певица Диана Гурцкая рассказала о рождении сына, которого ждала с радостью и со страхом. Во время беременности она подверглась «глобальному наблюдению».

«Я человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу», - заявила 44-летняя исполнительница.

При том, что Гурцкую убеждали в хорошем исходе, в глубине души у певицы «присутствовал страх». Однако она призналась, что все равно бы родила.

Гурцкая сказала: «Я очень его ждала, но и, конечно, боялась».

В настоящее время мальчику 15 лет. Певица счастлива в браке с мужем Петром Кучеренко – их семья образовалась в 2005 году.

Ранее 51-летняя оперная певица Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж.

Источник фото:Евгения Панова/ Starface.ru
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