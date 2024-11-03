44-летняя Анна Семенович показала себя в банном халате и без макияжа
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович посетила косметолога и показала поклонникам, как выглядит без фильтров и макияжа. В своем блоге 44-летняя певица опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстала в белом халате и шапочке для процедур.
Лежа на кушетке, Анна рассказала, что устроила день любви к себе: сначала она посетила массажиста, а потом заглянула в кабинет косметолога.
«Сегодня день любви к себе. Девочки, устраивайте себе такие дни. Не только работайте и занимайтесь семьей, занимайтесь еще иногда собой», — обратилась Семенович к своим подписчицам.
Она также подчеркнула, что считает свои поклонниц самыми лучшими и красивыми.
Ранее Анна Семенович показала в своем блоге, как провела время в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Подруги посетили баню, после чего экс-солистка «Блестящих» сняла честное видео без макияжа.