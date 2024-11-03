44-летняя Анна Семенович показала себя в банном халате и без макияжа

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович посетила косметолога и показала поклонникам, как выглядит без фильтров и макияжа. В своем блоге 44-летняя певица опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстала в белом халате и шапочке для процедур.

Лежа на кушетке, Анна рассказала, что устроила день любви к себе: сначала она посетила массажиста, а потом заглянула в кабинет косметолога.

«Сегодня день любви к себе. Девочки, устраивайте себе такие дни. Не только работайте и занимайтесь семьей, занимайтесь еще иногда собой», — обратилась Семенович к своим подписчицам.

Она также подчеркнула, что считает свои поклонниц самыми лучшими и красивыми.