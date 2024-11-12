44-летняя Анна Семенович показала постройневшую фигуру в джакузи
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Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович продемонстрировала постройневшую фигуру в джакузи. 44-летняя певица опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлена в банном полотенце.
«Я с самого утра со своей командой готовлю для вас сюрприз», — разоткровенничалась Анна.
В кадре артистка позировала в пустом джакузи с укладкой и ярким макияжем.
Пользователи Сети отметили, что Анна сильно похудела и отлично выглядит.
Напомним, весной 2024 года Семенович призналась, что худеет с помощью российского аналога «Оземпика». Она подчеркивала, что применяет препарат под строгим контролем врача, а также раскрыла, что страдает инсулинорезистентностью, из-за которой не может избавиться от лишних килограммов.
Ранее Анна Семенович посетила косметолога и показала поклонникам, как выглядит без фильтров и макияжа. В своем блоге 44-летняя певица опубликовала видеоролик, на кадрах которого предстала в белом халате и шапочке для процедур.