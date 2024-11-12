44-летняя Анна Семенович показала постройневшую фигуру в джакузи

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович продемонстрировала постройневшую фигуру в джакузи. 44-летняя певица опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлена в банном полотенце.

«Я с самого утра со своей командой готовлю для вас сюрприз», — разоткровенничалась Анна.

В кадре артистка позировала в пустом джакузи с укладкой и ярким макияжем.

Пользователи Сети отметили, что Анна сильно похудела и отлично выглядит.