Алексей Чумаков заработал на караоке-клубе 66,8 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Певец Алексей Чумаков владеет ООО «КАРАОКЕ № 1». Артист управляет караоке-клубом, расположенным на Лубянке в Москве. Известно, что бизнес существует уже 15 лет. А вот сам Чумаков стал совладельцем заведения лишь в 2023 году.

Согласно открытым источникам, доход заведения в 2024 году составил 66,8 миллионов рублей. Чистая прибыль клуба — 11,6 миллиона рублей. Это больше, чем годом ранее: тогда доход составил 62 миллиона рублей, а прибыль — 6,8 миллиона рублей.

Добавим, что ООО «КАРАОКЕ № 1» на момент написания новости не имеет задолженности по налогам.

