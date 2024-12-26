44-летний актер Юрий Колокольников впервые женился: что известно о его супруге

Актер Юрий Колокольников впервые женился в 44 года. Источники портала Woman.ru подтвердили, что супругой звезды «Мастера и Маргариты» стала его коллега Вильма Кутавичюте.

Впервые о романе артистов заговорили еще в 2022 году. Поклонники заподозрили, что у них появилась связь во время съемок сериала «Воскресенский». Однако официально Колокольников эти отношения не подтверждал.

25 декабря в Москве состоялась светская премьера картины «Последний Ронин», на которой Юрий появился в компании Вильмы. Выглядели они вовсе не просто как коллеги. И это неудивительно, ведь источники сообщили — это был их первый выход в свет в качестве супругов.

К слову, фанаты Колокольникова уже не верили, что когда-то он дойдет до ЗАГСа, ведь ни одна возлюбленная не получала от него предложения руки и сердца. Напомним, что он встречался с экономистом Надеждой Макляровской, а также актрисой Ксенией Раппопорт. От них у актера есть две дочери — София и Таисия.

Ранее Юрий Колокольников высказался о недвижимости за границей.