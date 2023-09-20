43-летняя жена Андрея Малахова сильно похудела из-за болезни телеведущего. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Супруга Андрея долгое время не выходила в свет. Однако на днях Наталья Шкулева внезапно появилась на открытии выставки в центре современного искусства. Наталья провела вечер в компании Филиппа Киркорова и хирурга Тимура Хайдарова. Знаменитости мило общались и с удовольствием позировали перед камерами. На снимках Шкулева запечатлена в черном наряде, который подчеркнул изменения в ее фигуре.

По данным источника, Наталья сильно похудела на фоне стресса. Дело в том, что несколько лет назад у ее супруга начались проблемы со здоровьем. Андрей не раскрывает диагноз. Его коллеги тоже хранят тайну. Журналист Отар Кушанашвили лишь обмолвился, что с Малаховым происходит «беда».

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