43-летняя Юлия Барановская кардинально сменила имидж, став платиновой блондинкой

Буквально в минувшие выходные телеведущая Юлия Барановская в компании друзей и коллег отметила свой день рождения. 43 года ей исполнилось еще 3 июня, однако устроить вечеринку она решила спустя неделю. На празднике были замечены вернувшийся в Россию Дмитрий Борисов, Лера Кудрявцева, Оскар Кучера и многие другие звездные гости. И, по всей видимости, все прошло настолько хорошо, что после встречи с близкими артистка решилась на кардинальные перемены во внешнем виде.

Стоит сказать, что Юлия предпочитала особо не экспериментировать с имиджем. Она всегда оставалась со своим натуральным цветом волос, а если и представала перед поклонниками блондинкой, то это всегда был парик. Однако недавно она, наконец, решилась все-таки довериться стилисту и осветлить пряди.

В личном блоге Барановская засняла себя в машине после похода в салон красоты. На снимке она была с легкими волнами платинового оттенка. В Сети уже многие отметили, что с новой прической телеведущая будто помолодела. Правда, есть и те, кто считает, что Юлия совершила неудачный эксперимент.

Отметим, что волосы артистки не выглядят как парик. Так что скорее всего 43 года она решила встретить кардинальными переменами. Пока свое решение стать блондинкой Барановская никак не прокомментировала.