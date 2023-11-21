«Все серьезно»: 30-летний возлюбленный Виктории Бони рассказал о знакомстве с ее дочерью

Блогер и телеведущая Виктория Боня и ее молодой возлюбленный Руслан Гасанов посетили премьеру мелодрамы «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва». При этом на красной дорожке звезда позировала фотографам одна.

Как пояснил 30-летний бойфренд Виктории, он решил скромно постоять в стороне и не показываться публике, так как в этом нет никакой необходимости.

«Тогда я вышел только потому, что слишком много вопросов было к ней. Поэтому в силу уважения, поддержки я это сделал», — поделился с Kp.ru Гасанов.

Он также признался, что 43-летняя Боня познакомила его с 11-летней дочерью Анджелиной. Девочка живет в Монако с отцом, Алексом Смерфитом. По словам Руслана, все прошло замечательно.

Кроме того, молодой человек подчеркнул, что уже 2,5 года состоит в отношениях с Викой, но на вопрос о свадьбе отвечать не стал, заверив только, что у них «все серьезно».

Ранее Виктория Боня поделилась, как развивались отношения с последним возлюбленным, который младше на 13 лет. Выяснилось, что мужчина развелся ради нее после семи лет брака. Блогерша не стала отрицать, что общение началось, когда будущий избранник был женат. Однако кроме дружбы, между ними ничего не было.