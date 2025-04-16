43-летняя телеведущая Сабина Пантус объявила о победе над раком

Телеведущая и эксперт программы «На самом деле» Сабина Пантус рассказала о том, что победила рак. Она поделилась радостной новостью в личном Telegram-канале.

43-летняя знаменитость рассказывала, что впервые узнала об онкологическом заболевании осенью прошлого года. Сначала она подумала, что простудилась. Но обследование показало, что у женщины рак третьей стадии.

Сабина делилась тем, как проходит этапы лечения. Ей назначили две операции и пять курсов химиотерапии. Несмотря на побочные эффекты, она не сдавалась и продолжала бороться. Телеведущая сообщила, что на прошлой неделе снова сдала анализы, которые показали, что рак отступил.

«Ну, что… Мы победили! Все чисто! Есть небольшое уплотнение в тазобедренной кости, на всякий случай рекомендовали сделать МРТ. Но по основному вопросу все чисто! Ура», — поделилась Пантус.

Напомним, что у женщины была опухоль в миндалинах. Она считает, что заболевание появилось у нее после постоянных ангин и усталости всего организма. Также Сабина долгое время курила. Она думает, что это тоже негативно повлияло на ее здоровье.

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